В Сиэтле в ходе протестов против Трампа ранен один человек

Сиэтл, США, , 09:04 — REGNUM Как минимум один человек получил ранения в результате стрельбы в Вашингтонском университете в Сиэтле. Об этом сегодня, 21 января, сообщает телеканал RT.

Сообщается, что в Вашингтонском университете в Сиэтле проходила акция протеста против 45-го президента США Дональда Трампа. Акция протеста переросла в беспорядки.

Кто именно открыл стрельбу не сообщается.

Пострадавший мужчина получил серьезные травмы. В настоящее время он госпитализирован.