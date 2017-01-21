Лодка с 13 рыбаками затонула в Восточно-Китайском море

Пекин, , 07:51 — REGNUM В акватории Восточно-Китайского моря затонула лодка с 13 рыбаками. Об этом сегодня, 21 января, сообщает агентства «Синьхуа» со ссылкой на командный пункт Восточного флота ВМС Народно-освободительной армии КНР (НОАК).

Сообщается, что лодка потерпела крушение накануне вечером. Спасатели провинции Цзянсу попросили помощи у военных в организации поисков рыбаков.

К месту крушения были направлены два сторожевых корабля ВМС НОАК и беспилотный летательный аппарат.

На данный момент найдено тело одного рыбака. Оставшиеся 12 числятся пропавшими без вести. Поисков-спасательная операция продолжается.