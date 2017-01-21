Журналист телеканала RT, задержанный в Вашингтоне, отпущен на свободу

Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Американская полиция освободила журналиста российского телеканала RT, задержанного во время освещения протестов в день инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сегодня, 21 января, сообщает сайт телеканала RT.

Ранее стало известно, что полиция Вашингтона задержала корреспондента RT Александра Рубинштейна, который освещал протесты в американской столице в день инаугурации Трампа, даже несмотря на то, что он предъявил стражам порядка удостоверение представителя СМИ.

Теперь сообщается, что Рубинштейн освобожден.

В день инаугурации Трампа, его противники провели в Вашингтоне многочисленные акции протеста, нацеленные на срыв церемонии инаугурации. На данный момент известно о 217 задержанных за беспорядки. Протестующие громили витрины магазинов и били стекла машин. Полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также водометы.