Школьник из Огайо устроил стрельбу из дробовика по одноклассникам

Колумбус, США, , 05:26 — REGNUM 17-летний студент старших классов школы в Огайо устроил стрельбу по одноклассникам из дробовика, передает Associated Press 21 января.

По сообщению шерифа Мэтью Мэлвина, школьник, вооруженный дробовиком, начал стрельбу прямо в классной комнате. Тяжелые ранения получил 16-летний одноклассник нападавшего, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, жертв могло быть гораздо больше, но сотрудники безопасности вовремя нейтрализовали нападавшего. В данный момент студент задержан, ведется следствие, мотивы преступления пока не ясны.

Напомним, несколько дней назад в Мексике также произошел «немотивированный» расстрел школьником своих одноклассников.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в частной школе города Монтеррей мексиканского штата Нуэво-Леон 15-летний школьник открыл стрельбу из пистолета во время урока, после чего покончил с собой. Двое одноклассников и учительница получили тяжелые ранения головы, еще один школьник был ранен в руку.

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