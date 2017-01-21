Самолет с сотней пассажиров совершил аварийную посадку во Владивостоке

Владивосток, , 05:11 — REGNUM На борту самолета А-319, вылетевшего рейсом 5614 «Владивосток — Петропавловск-Камчатский», сработала аварийная пожарная сигнализация, в результате чего лайнер вынужден был произвести аварийную посадку в аэропорту вылета. Об этом в субботу, 21 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Лайнер приземлился в 06:33 местного времени. Посадка пассажирского самолета прошла успешно, во время приземления воздушного судна никто не пострадал. Сообщается, что на борту самолета находились 106 человек, в том числе 6 членов экипажа. Через несколько часов все пассажиры были отправлены в Петропавловск-Камчатский следующим рейсом.

В связи с инцидентом изменений в работе аэропорта не произошло. Возникшую на борту неисправность устраняют специалисты.