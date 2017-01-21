Вооруженного гранатой мужчину полицейские застрелили на востоке Москвы
Обстоятельства инцидента уточняются
Москва, 21 Января 2017, 04:58 — REGNUM Полицейские открыли огонь на поражение, увидев в руках неизвестного мужчины предмет, напоминающий гранату. Инцидент произошел в пятницу, 20 января, на востоке Москвы, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
По словам собеседника агентства, неизвестный держал в руках предмет, внешне напоминающий гранату. Из опасения, что мужчина приведет взрывное устройство в действие, полицейские застрелили подозреваемого.
Никаких других комментариев относительно произошедшего в СМИ пока не поступало. Обстоятельтсва инцидента уточняются.
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