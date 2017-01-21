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В Вашингтоне задержано более 200 противников Трампа

Происшествия
Вооруженные ломами и дубинками протестанты устроили погромы на улицах города

Вашингтон, 21 Января 2017, 04:14 — REGNUM  Для разгона разбушевавшихся противников президента США Дональда Трампа полиции пришлось применить шумовые гранаты и слезоточивый газ. Митингующие сожгли американский флаг и чучело Трампа, после чего начали крушить витрины магазинов и припаркованные вдоль улиц автомобили, сообщает британский таблоид The Daily Mirror со ссылкой на заявление пресс-секретаря департамента полиции Вашингтона.

Противостояние полиции и недовольных избранием Трампа протестующих началось за час до церемонии инаугурации и достигло максимума спустя несколько часов, когда количество протестующих увеличилось до тысячи человек. Участники протеста были вооружены дубинками и ломами, передвигаясь по улицам столицы США они били стекла офисов и магазинов, разбивая также попадающиеся на их пути автомобили.

Сообщается также о случаях поджогов зданий. Протестующие подожгли несколько автостанций с криками «Так выглядит полицейское государство».

Для усмирения протестующих полицейские использовали перечные спреи и шумовые гранаты. Несколько полицейских с ранениями были доставлены в больницы.

Сообщается, что в общей сложности в день инаугурации на улицах Вашингтона было задержано 217 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поводу прошедших в столице США акциях протеста высказалась мэр Вашингтона Мюриэл Баузер. По ее словам, при всем уважении к правам на свободу слова и на протесты, гарантируемым первой поправкой к конституции США, протестующие не должны опускаться до насилия и разрушений.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Вашингтона: Выражение протеста не должно превращаться в насилие

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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