Спасатели не смогли найти выживших под завалами торгового центра в Тегеране

Пропавшими без вести до сих пор считаются 25 человек

Тегеран, , 03:02 — REGNUM Иранские спасатели пока не обнаружили ни одного выжившего под завалами 17-этажного здания торгового центра Plasco, обрушение которого произошло вчера в Тегеране, передает Associated Press 21 января.

По сообщению спасателей, пропавшими без вести до сих пор считаются 25 человек, в том числе 20 пожарных, находившихся в здании в момент обрушения. С каждым часом найти выживших все сложнее.

Также сообщается, что из 84 человек, которые получили ранения в результате пожара и обрушения, пятерым понадобилась госпитализация.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января на девятом этаже торгового центра Plasco, построенного в 1962 году, начался пожар в 11:30 по местному времени. Огонь быстро охватил верхние этажи здания. Через четыре часа с момента начала пожара здание рухнуло, под завалами оказались пожарные, боровшиеся с огнем.

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