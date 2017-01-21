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Из-под завалов горного отеля в Италии достали мать и четверых детей, живыми

Происшествия
Под снегом остается еще не менее пяти выживших

Рим, 21 Января 2017, 02:48 — REGNUM  Из-под завалов отеля в итальянской провинции Абруцо извлекли еще пятерых выживших — четверых детей и женщину, мать одного из спасенных, передает Reuters 21 января.

Спасенные госпитализированы с гипотермией, однако не были ранены — детей и женщину спасла железобетонная крыша маленькой комнаты, в которой они находились.

Сообщается, что под завалами остается еще не менее пяти выживших — с ними даже удалось поговорить, но добираться до людей, находящихся под тоннами снега и мусора, спасателям придется всю ночь.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 января в результате схода лавины на горнолыжном курорте в итальянской провинции Абруццо отель Rigopiano оказался завален огромным количеством снега. Заживо погребены оказались 36 человек — 24 постояльца, в том числе четверо детей, и 12 сотрудников гостиницы.

После первых суток операции спасатели заявили, что им не удалось «обнаружить признаков жизни» в заваленном снегом отеле, и свели возможность найти живых людей к минимальной. Однако вчера появилось сообщение о том, что из-под завалов удалось спасти шестерых человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Италии в заваленном лавиной отеле нашли выживших

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