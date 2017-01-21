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Убийство, побег из-под стражи: В Ставрополе поставлена точка в громком деле

Происшествия
Особо опасный преступник получил 10,5 года тюрьмы

Ставрополь, 21 Января 2017, 00:40 — REGNUM  

В Ставрополе завершено судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве и побеге из-под стражи. Александр Скребцов совершил убийство, был ранен, арестован, а затем сбежал из-под стражи во время осмотра в больнице.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, в июле 2015 года мужчина во время разборок убил своего знакомого в лесном массиве «Члинский лес» Ставрополя. Он ударил оппонента ножом в область шеи.

Вскоре Скребцов был задержан, однако 3 августа заключенный сбежал. Его смогли найти только 13 августа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 30-летний Скребцов сбежал при конвоировании из городской больницы. Он был травмирован и доставлен в больницу с подозрением на перелом руки.

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После побега Скребцова искали как на Ставрополье, так и в соседних регионах. Однако далеко ему уйти не удалось. Он был обнаружен в краевом центре.

Приговором суда Скребцов признан виновным в убийстве и побеге из-под стражи. Ему назначено наказание в виде 10,5 года колонии особого режима.

Отметим, что в том же году в июне в Ставрополе был совершен побег еще одним заключенным, задержанным за административное правонарушение. Он сбежал из здания Дворца правосудия, но вскоре был задержан.

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А позднее, в апреле 2016 года, в Ставрополе заключенный сбежал во время работы, после чего убил свою гражданскую жену.

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