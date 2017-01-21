В Вашингтоне арестовали более 90 противников Трампа — СМИ
Вашингтон, 20 Января 2017, 23:01 — REGNUM В Вашингтоне арестованы более 90 человек, принимавших участие в акциях протеста в столице США, во время инаугурации президента Дональда Трампа, сообщает 20 января CNN.
Столкновения между демонстрантами и сотрудниками полиции произошли в нескольких кварталах от Белого Дома. Протестующие разбили окна в нескольких зданиях, повредили автомобили. Полиция применила газовые баллончики для разгона противников Трампа.
Напомним, сегодня, 20 января, у здания Конгресса США к присяге привели президента и вице-президента — Дональда Трампа и Майка Пенса.
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