Полиция Австрии задержала подозреваемого в терроризме

Спецоперация проходила в Вене

Вена, , 21:43 — REGNUM Полиция Австрии задержала человека, подозреваемого в планировании теракта в Вене, сообщает 20 января Reuters со ссылкой на СМИ Вены.

Сотрудники иностранных спецслужб предупредили власти Австрии о готовящемся нападении. Спецназ осуществил захват подозреваемого примерно в 14:00 мск. Спецоперация проходила в Вене, столице Австрии.

Министерство внутренних дел Австрии пока не прокомментировало задержание подозреваемого.

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