СМИ: В Казахстане обнаружили вирус птичьего гриппа

Астана, , 21:32 — REGNUM Власти Казахстана зафиксировали вирус птичьего гриппа H5, который обладает высокой вирулентностью, у диких лебедей в Каспийском море, согласно сообщению Всемирной организация по охране здоровья животных (МЭБ), сообщает 20 января Reuters.

В прибрежном городе Актау, который расположен в западной части страны, обнаружили двух мертвых лебедей, согласно данным министерства сельского хозяйства Казахстана.

Напомним, в конце прошлого года вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в КНР, Южной Корее и Японии, а также в ряде стран Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 14 января стало известно о смерти гражданина КНР, у которого был диагностирован птичий грипп. Жертвой опасного вируса стал 36-летний житель провинции Хэнань.

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