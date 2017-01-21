Здание управления безопасности в Стамбуле обстреляно из гранатомета

Ответственность за эту атаку пока никто на себя не взял

Стамбул, Турция, , 20:53 — REGNUM Здание управления безопасности, расположенное на улице Ватан в Стамбуле, подверглось обстрелу из гранатомета, сообщает агентство DHA.

По информации агентства, ущерба зданию не нанесено, о пострадавших пока ничего не сообщается.

Место происшествия оцеплено полицейскими, проводится розыск исполнителей атаки, успевших скрыться с места преступления.

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