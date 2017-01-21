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В Таджикистане милиция арестовала свыше 50 человек, готовивших теракты

Происшествия
Таджикские силовики утверждают, что в минувшем году они предотвратили 36 терактов
Спецназ МВД Таджикистана в момент задержания преступника
Иллюстрация: Mvd.tj
Спецназ МВД Таджикистана в момент задержания преступника

Душанбе, 20 Января 2017, 20:42 — REGNUM  Правоохранительные органы Таджикистана за прошедший 2016 год предотвратили 36 террористических актов, задержаны более 50 человек, готовивших атаки. Об этом сегодня, 20 января, сообщил министр внутренних дел страны Рамазон Рахимзода.

По его словам, за это время по подозрению в террористической и экстремистской деятельности задержаны свыше 400 человек.

Тем временем министр отметил снижение числа людей, вовлекаемых в террористические организации. За истекший год к запрещенным группировкам, по данным МВД, примкнул 41 гражданин.

Напомним, что в «Глобальном индексе терроризма» (The Global Terrorism Index) Таджикистан занял 56-е место, продемонстрировав худший результат в Средней Азии. Основной угрозой исследователи называют усугубление ситуации на севере Афганистана.

Однако, как утверждает глава правоохранительного ведомства, несмотря на то, что в сопредельном государстве ситуация действительно сложная, с таджикской стороны граница находится под контролем. «Мы, совместно с афганскими коллегами принимаем меры по выявлению и уничтожению террористов», — уточнил Рахимзода.

Читайте ранее в этом сюжете: Таджикистан назван самым уязвимым перед угрозой терроризма в Средней Азии

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