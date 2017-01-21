В Вашингтоне полиция применила газ для разгона противников Трампа
Вашингтон, 20 Января 2017, 20:13 — REGNUM В Вашингтоне полиция применила газ для разгона демонстрантов, выступающих против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, после того как протестующие разбили витрины в одном из банков, сообщает 20 января Agence France-Presse.
Несколько молодых людей, одетые в черное, вышли из толпы протестующих, собравшихся на одной из улиц недалеко от Капитолийского холма, и бросили камни в витрину одного из банков и ресторана быстрого питания. Сотрудники полиции применили баллончики с перцовым газом.
В нескольких кварталах от места происшествия сторонники Трампа скандировали «США! США! США!», когда Трамп прибыл в Капитолий, где его приведут к присяге в качестве 45-го президента США.
Напомним, по приблизительным подсчетам, около 900 тыс. человек, включая сторонников и противников новой администрации США, будут присутствовать во время инаугурации Трампа на Капитолийском холме. К присяге приведут президента и вице-президента Дональда Трампа и Майка Пенса.
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