Жителя Новосибирска осудили за хакерские атаки на сайты органов власти
Новосибирск, 19 Января 2017, 09:58 — REGNUM Житель Новосибирска приговорен за компьютерные атаки на информационно-телекоммуникационные системы органов исполнительной власти города Новосибирска, ряда научных институтов СО РАН, а также государственных учреждений Алтайского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении ФСБ России по Новосибирской области, уточнив, что противоправная деятельность новосибирца ведомством была пресечена в апреле 2016 года.
«На основании результатов расследования уголовного дела следствием УФСБ Октябрьским районным судом Новосибирска в отношении указанного гражданина вынесен приговор за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ч. 1 ст. 273 УК РФ), он признан виновным и приговорен к ограничению свободы сроком на один год», — сказали в УФСБ России по региону.
Приговор вступил в законную силу.
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