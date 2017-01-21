В Алтайском крае ребенок скончался от ожогов, полученных в ванне

Инцидент произошел в понедельник, 16 января, в одном из многоэтажных жилых домов г.Бийска

Барнаул, , 08:38 — REGNUM По факту смерти ребенка в результате получения термических ожогов при купании в ванной в Бийске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в понедельник, 16 января, в одном из многоэтажных жилых домов г.Бийска.

«Полуторагодовалый мальчик, находясь в ванной без присмотра со стороны своей матери, получил значительные термические ожоги поверхности тела, от которых он в тот же день скончался в медучреждении», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства смерти ребенка, а также причины произошедшей трагедии.