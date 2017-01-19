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Напавший на ночной клуб в Стамбуле назвал первоначальный объект атаки

Происшествия
Выходец из Узбекистана получил инструкции из сирийского города Ракка, оплота террористов ИГ

Стамбул, Турция, 18 Января 2017, 23:18 — REGNUM  Террорист, атаковавший посетителей стамбульского ночного клуба Reina в новогоднюю ночь, получил инструкции от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 18 января Reuters.

Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов получил приказ из сирийского города Ракка, оплота террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), осуществить атаку на территории центральной площади Таксим.

«Я пришел на площадь Таксим в новогоднюю ночь, там было много сотрудников службы безопасности. Мне не удалось провести атаку», — сказал Машарипов.

«Я получил указание найти новую цель в данном районе… Клуб Reina выглядел подходящим для атаки. Охраны было мало», — добавил террорист.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января человек, вошедший в ночной клуб, открыл огонь из автомата, выпустив за семь минут более 180 пуль, после чего скрылся. Погибли 39 человек, включая гражданку России и жителей еще 15 стран, 69 посетителей клуба получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Машарипов был задержан 16 января в Эсеньюрте, пригороде Стамбула.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержанный в Стамбуле террорист признал свою вину в нападении на клуб

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Террористические атаки «Исламского государства»
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