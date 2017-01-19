В Чили зафиксирован второй случай вспышки вируса птичьего гриппа

Сантьяго, , 22:34 — REGNUM В центральной части Чили зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа, сообщает 18 января Reuters.

Вирус был обнаружен на птицеферме в центральной части провинции Вальпараисо, говорится в заявлении министерства сельского хозяйства и животноводства. Вирус принадлежит к штамму H7, который обладает низкой патогенностью. Ни одна птица не умерла, однако в качестве профилактических мер забьют около 35 тыс. индеек.

Напомним, вспышка вируса птичьего гриппа в Вальпараисо стала второй по счету в Чили за текущий месяц. Первый случай также был зафиксирован в провинции Вальпараисо примерно две недели назад.

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