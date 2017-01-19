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Взрыв газа в жилом доме в Ленобласти: спасено 16 человек, возможны жертвы

Происшествия
Предполагается, что на месте взрыва погиб вероятный виновник трагедии
Газовый баллон
Иллюстрация: Forumhouse.ru
Газовый баллон

Ломоносов, Ленинградская область, 18 Января 2017, 22:11 — REGNUM  В жилом двухэтажном доме в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области произошел взрыв газового баллона, в результате чего обрушились перекрытия здания. С места пожара было спасено 16 человек. Об этом сегодня, 18 января, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленобласти.

Сообщение о пожаре в доме 9 по Советской улице в деревне Лаголово поступило в 17:32. К месту происшествия были оперативно направлены дежурные смены 134-й и 51-й пожарно-спасательных частей Ленобласти и 33-й пожарной части Петербурга.

«На втором этаже в одной из квартир произошел взрыв газового баллона. В результате произошло обрушение потолочных перекрытий на площади 20 метров. С места пожара было спасено 16 человек. Информация о пострадавших и погибших уточняется», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По состоянию на 19:30 на месте взрыва было ликвидировано открытое горение. В настоящее время производится разбор завалов с помощью крана.

На месте находятся оперативные группы. Руководство и контроль за проводимыми аварийно-спасательными работами осуществляет врио начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ленинградской области, информация о сильном хлопке поступила от неизвестного на пульт противопожарной безопасности в Русско-Высоцком сельском поселении в 17:28. Уже в 17:33 на месте происшествия были две пожарные бригады.

«После возгорания квартиры сразу же началась эвакуация людей. К тому моменту, когда было эвакуировано шесть человек, обрушились перекрытия между квартирой на втором этаже и чердаком», — рассказали в пресс-службе областного правительства.

Как отметили в пресс-службе правительства 47-го региона, под завалами мог оказаться виновник трагедии. «Разрабатывалась оперативная версия о том, что лицо, состоящее на учете в психоневрологическом диспансере, неоднократно, по словам соседей, угрожало себя взорвать. Как раз в его квартире и произошел взрыв», — пояснили в правительстве области.

Там также добавили, что будет рассматриваться вопрос о возможности ремонта перекрытия. Всего в доме прописано порядка 30 человек. Из них по состоянию на 20:00 по родственникам разошлись 10 человек. Администрация муниципального образования была готова временно расселить людей в гостиницу Ломоносовского района.

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