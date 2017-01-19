Переполненные туалеты стали причиной вынужденной посадки авиалайнера Boeing

Пассажирский самолет летел из Перми во вьетнамский Камрань

Красноярск, , 21:32 — REGNUM Пассажирский самолет Boeing авиакомпании Pegas Fly совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за переполненных туалетов, сообщает РИА Новости.

Продолжать полет с 300 пассажиров и с засоренными туалетами стало невозможно, и экипаж принял решение совершить вынужденную посадку.

Уточняется, что на устранение этой проблемы понадобится около трех часов, после чего 300 пассажиров авиалайнера продолжат свой путь.

Енисейская транспортная прокуратура начала проверку этого авиапроисшествия.

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