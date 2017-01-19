В центре Москвы киллеры расстреляли бизнесмена
В столице объявлен план «Перехват»
Москва, 18 Января 2017, 20:39 — REGNUM Громкое преступление совершено сегодня вечером, 18 января, в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по городу Москве.
Сообщается, что в Шмидтовском проезде группа преступников подъехала к автомобилю Lexus. Нападавшие выстрелили в мужчину, который находится в салоне Lexus.
В результате покушения ранения получил мужчина 46-ти лет. По предварительным данным, он является бизнесменом. Расстреляв коммерсанта, преступники немедленно скрылись. Сейчас их разыскивает полиция.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В Москве объявлен план «Перехват». Раненый мужчина госпитализирован.
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