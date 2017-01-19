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Бортовые самописцы упавшего в Киргизии Боинга будут расшифрованы в Москве

Происшествия
Сотрудники Межгосударственного авиакомитета расследуют причины падения турецкого самолета на дачный поселок близ киргизской столицы
Boeing-747
Dmitry Terekhov
Boeing-747

Бишкек, 18 Января 2017, 20:10 — REGNUM  Поисково-спасательные группы министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии обнаружили второй «черный ящик» с упавшего на дачный поселок близ аэропорта «Манас» грузового самолета. Об этом сегодня, 18 января, сообщила пресс-служба правительства Киргизской Республики.

Отмечается, что оба бортовых самописца «Боинга» в настоящее время переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Для снятия и анализа данных о крушении «черные ящики» впоследствии будут направлены в Москву.

По словам министра транспорта и дорог Киргизии Жамшитбека Калилова, шесть экспертов МАК, прибывших в республику для расследования обстоятельств крушения турецкого авиалайнера, разделились на три группы: первая из них ведет работу на месте происшествия, вторая — с представителями аэропорта «Манас», третья — с госпредприятием «Кыргызаэронавигация».

«Как только со стороны комиссии МАК будет дано разрешение на вывоз обломков самолета, начнется их транспортировка», — цитирует высокопоставленного киргизского чиновника «Вечерний Бишкек».

Отметим, что первоначальная информация о том, что на месте крушения турецкого воздушного судна обнаружен первый из двух бортовых самописцев, оказалась не соответствующей действительности.

На самом деле, первый «черный ящик» был найден накануне, 17 января, а тот предмет, который спасатели приняли за отвечающее за хранение данных спецоборудование, оказался фрагментом самолетной техники.

Напомним, 16 января 2017 года в 7:31 по местному времени при заходе на посадку, рухнул на находящиеся вблизи аэропорта «Манас» жилые дома грузовой самолет Boeing-747 турецкой авиакомпании «ACT Airlines», совершавший перелет по маршруту «Гонконг — Бишкек — Стамбул». Предварительная причина трагедии — ошибка пилота.

В результате катастрофы разрушены более 23 домов и погибли 37 человек, в том числе все четверо членов экипажа. Также свыше 15 человек получили различные травмы и ожоги.

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Катастрофа турецкого самолета в Киргизии
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