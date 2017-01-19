В результате землетрясения в Италии никто не погиб

Но устранение последствий землетрясения может занять много времени

Рим, , 19:49 — REGNUM В результате сегодняшнего землетрясения в центральной Италии никто не погиб. Об этом сегодня, 18 января, заявил журналистам председатель Европарламента, итальянский евродепутат Антонио Таяни.

Напомним, сегодня в центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Подземные толчки ощущались даже в Риме. После первого толчка последовали ещё два — магнитудой 5,7 и 5,6 соответственно.

К счастью, жертв в результате землетрясения нет. Некоторые разрушения зданий зафиксированы в Аккумоли и Аматриче.

Однако, служба гражданской обороны Италии констатирует, что на устранение последствий землетрясения уйдет много времени, так как Италию накрыли сильные снегопады.