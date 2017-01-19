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Свыше 4,3 млн рублей пожертвовали киргизстанцы жертвам авиакатастрофы

Происшествия
Сотрудники морга киргизской столицы просят граждан о помощи, нужны перчатки, халаты и калоши
Boeing-747
stuart.mike
Boeing-747

Бишкек, 18 Января 2017, 19:19 — REGNUM  На спецсчет министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии поступило уже свыше 4 млн 657,7 тыс. сомов (более 3,98 млн рублей) для пострадавших и семей киргизстанцев, погибших в результате крушения грузового самолета в дачном поселке Дача-Суу. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба МЧС.

Также неравнодушные граждане продолжают оказывать финансовую помощь жертвам авиакатастрофы через благотворительные организации и волонтеров. Так, только в фонд «Помогать легко» посредством детского хосписа были переданы 460,6 тыс. сомов и $200 долларов (в общей сложности около 405,6 тыс. рублей).

Между тем, стало известно о том, что в морге Бишкека, где производится вскрытие погибших при крушении грузового самолета киргизстанцев, катастрофически не хватает расходных материалов — перчаток, халатов, калош, а также бумаги и картриджей для принтера.

«О плачевном состоянии и нуждах нашего морга говорили не раз. Нужды тянутся от одной трагедии к другой, но ничего не решается. Я побывала на месте и понимаю затрудненное положение этой службы сейчас. Им приходится много документов оформлять. Возможно, есть желающие помочь», — пишет консультант пресс-центра министерства здравоохранения Киргизии Елена Баялинова.

ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2017 года около 07:30 по местному времени в пригороде столицы Киргизии разбился турецкий грузовой самолет, планировавший приземлиться на дозаправку в аэропорту «Манас». Авиалайнер Boeing-747 упал на жилые дома в поселке Дача-Суу. По последним данным, в результате этой катастрофы погибли 37 человек: четыре члена экипажа воздушного судна и 33 местных жителя. Травмы и ожоги получили 15 киргизстанцев. Рухнувший самолет разрушил 23 дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших при крушении Boeing под Бишкеком достигло 37

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