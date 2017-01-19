В Латвии процветает контрабанда белорусских сигарет

Рига, , 19:01 — REGNUM Латвийские пограничники за прошедшую неделю — с 9 по 15 января — по подозрению в контрабанде примерно полумиллиона сигарет задержали трех мужчин, сообщает LETA.

Как рассказали представители Государственной погранохраны, в Краславском крае (юго-восток Латвии) сотрудники остановили автомашину «Fiat», которой управлял гражданин Латвии без водительских прав и удостоверяющих личность документов. Не было документов и у пассажира машины, тоже латвийского гражданина. Проследив за автомашиной, пограничники обнаружили во дворе хутора в Индрской волости 20 завернутых в пленку коробок, в которых было 199,6 тысячи сигарет «Premjer» с белорусскими акцизными марками.

Также сотрудниками погранохраны на пункте контроля в Педедзе, были обнаружены контрабандные сигареты, спрятанные в грузовом отсеке автомашины гражданина Латвии. Он пытался незаконно ввезти в Латвию 149,34 тысячи сигарет «Bond» с киргизскими акцизными марками, 150 тысяч сигарет «Premjer» с белорусскими акцизными марками и 29,58 тысячи сигарет с российскими акцизными марками.

В обоих случаях начаты уголовные процессы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Сейм Латвии в окончательном чтении поддержал поправки к закону, предусматривающие повышение с 2017 года акцизного налога на сигареты, сигариллы, курительный табак и прочие табачные изделия. Поправки предусматривают повышение ставки налога с нынешних 45 евро за 1000 сигар или сигарилл до 88 евро. На сигареты планируется установить ставку налога в размере 69,5 евро и 20% от максимальной розничной цены. На данный момент ставка равна 60 евро и 25% от максимальной розничной цены. Предусматривается увеличить и налог на курительный табак — с 62 до 70 евро за один килограмм. Также сообщается, что повышать акцизный налог планируется постепенно.

Стоит добавить, что против этого предложения выступали Латвийская конфедерация работодателей и Латвийская торгово-промышленная палата, которые считают, что это будет способствовать росту нелегального рынка табачных изделий и теневой экономики.

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