Четверг, 19 Января 2017 года
00:13:49 МСК

В Латвии процветает контрабанда белорусских сигарет

Происшествия
Начаты уголовные процессы
Контрабандисты
Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР
Контрабандисты

Рига, 18 Января 2017, 19:01 — REGNUM  Латвийские пограничники за прошедшую неделю — с 9 по 15 января — по подозрению в контрабанде примерно полумиллиона сигарет задержали трех мужчин, сообщает LETA.

Как рассказали представители Государственной погранохраны, в Краславском крае (юго-восток Латвии) сотрудники остановили автомашину «Fiat», которой управлял гражданин Латвии без водительских прав и удостоверяющих личность документов. Не было документов и у пассажира машины, тоже латвийского гражданина. Проследив за автомашиной, пограничники обнаружили во дворе хутора в Индрской волости 20 завернутых в пленку коробок, в которых было 199,6 тысячи сигарет «Premjer» с белорусскими акцизными марками.

Также сотрудниками погранохраны на пункте контроля в Педедзе, были обнаружены контрабандные сигареты, спрятанные в грузовом отсеке автомашины гражданина Латвии. Он пытался незаконно ввезти в Латвию 149,34 тысячи сигарет «Bond» с киргизскими акцизными марками, 150 тысяч сигарет «Premjer» с белорусскими акцизными марками и 29,58 тысячи сигарет с российскими акцизными марками.

В обоих случаях начаты уголовные процессы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Сейм Латвии в окончательном чтении поддержал поправки к закону, предусматривающие повышение с 2017 года акцизного налога на сигареты, сигариллы, курительный табак и прочие табачные изделия. Поправки предусматривают повышение ставки налога с нынешних 45 евро за 1000 сигар или сигарилл до 88 евро. На сигареты планируется установить ставку налога в размере 69,5 евро и 20% от максимальной розничной цены. На данный момент ставка равна 60 евро и 25% от максимальной розничной цены. Предусматривается увеличить и налог на курительный табак — с 62 до 70 евро за один килограмм. Также сообщается, что повышать акцизный налог планируется постепенно.

Стоит добавить, что против этого предложения выступали Латвийская конфедерация работодателей и Латвийская торгово-промышленная палата, которые считают, что это будет способствовать росту нелегального рынка табачных изделий и теневой экономики.

Читайте также: В Латвии процветает контрабанда

В Латвии за контрабанду марихуаны задержали гражданина Белоруссии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Контрабанда и борьба с ней
Главное сегодня
NB!
18.01.17
В Брюсселе ждут Додона, чтоб показать ему «глубину отношений» Молдавии с ЕС
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
18.01.17
Румыния возмущена «неадекватностью» Додона и «дерзким» подарком Путина
КишинёвМолдавия Молдавско-румынские отношения Политика
NB!
18.01.17
Британские СМИ нашли доказательства подготовки США к войне с Россией
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
18.01.17
Генштаб ВС РФ: сирийская армия начала наступление в районе Пальмиры
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 18 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
18.01.17
Протесты в Москве: «Диалог — вопрос стабильности самой социальной системы»
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Политика
NB!
18.01.17
«Без радикальных мер транспортные проблемы Москвы было не решить»
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Общество
NB!
18.01.17
В Госдуме придумали, как увеличить число мужчин-учителей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
18.01.17
«Нападение на Литву – не теоретическая угроза»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
18.01.17
Ашот ПогосянИтальянские полицейские забывали о штрафе, восхищаясь Путиным
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
18.01.17
Россия готова отменить «закон Димы Яковлева» — Матвиенко
МоскваРоссия Усыновление детей иностранцами Политика
NB!
18.01.17
Что московские власти будут делать без рейтинга Путина?
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
18.01.17
65% граждан считают Россию передовой и развитой страной: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
18.01.17
Марат ШибутовГосударственная машина Казахстана по производству смыслов
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
18.01.17
В России выплачено 22,9 млрд рублей долгов по зарплате
МоскваРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
18.01.17
Песков: Киев сам отказывается от Донбасса
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
18.01.17
Обама выпустил на свободу борца за независимость Пуэрто-Рико
Сан-ХуанПуэрто-Рико Карибские острова Политика
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 18 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
18.01.17
Андрей Арешев2017 год. Будет ли положен предел экспансии Турции на Ближнем Востоке?
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
18.01.17
Анна ОсиповаАрмянский предвыборный пазл
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
18.01.17
Игорь БекшаевСколько раз проходил крещение Господь Христос
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
18.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил Нейжмаков, Артемий СтепановЭволюция команды Сергея Собянина и московская предвыборная повестка
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
ещё главное