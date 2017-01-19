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В Котласе арестован чиновник, обвиняемый в разморозке Сольвычегодска

Происшествия
Высокопоставленный чиновник МО «Котласский муниципальный район» обвиняется в хищении бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения

Сольвычегодск, Архангельская область, 18 Января 2017, 18:25 — REGNUM  Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области 9 января 2017 г. возбуждено уголовное дело в отношении начальника Управления имущественно — хозяйственного комплекса МО «Котласский муниципальный район» (УИХК) Александра Шумилова, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата денежных средств, совершённая в особо крупном размере). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФСБ по архангельской области.

По версии следствия, высокопоставленный чиновник, наделённый распорядительно-хозяйственными полномочиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Котласский муниципальный район», из корыстной заинтересованности заключил в 2016 г. без проведения конкурса муниципальный контракт на ремонт дорог местного значения.

Указанные работы по контракту были оплачены в полном объёме, но выполнены частично и только для придания вида правомерного, целевого расходования бюджетных средств. При этом денежные средства МО «Котласский муниципальный район» фактически предназначались на личные нужды руководства фирмы-подрядчика, с которым подозреваемый поддерживал товарищеские отношения.

Следствием хищения бюджетных средств, наличием товарищеских взаимоотношений между Шумиловым А.В. и руководством коммерческой организации, заключившей муниципальный контракт с УИХК, и отсутствием в связи с этим должного контроля и надзора за деятельностью последних по другим муниципальным контрактам, в числе которых и контракт на ремонт котельной «Центральная» в г. Сольвычегодске, находящейся на балансе МО «Котласский муниципальный район», явилось неготовность котельной к отопительному сезону. Данные обстоятельства привели к аварийному отключению от отопления и горячего водоснабжения жилого фонда г. Сольвычегодска в ноябре — декабре 2016 года и срыву отопительного сезона в муниципальном образовании.

12 января 2017 г. Шумилов задержан органами следствия с предъявлением обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

13 января 2017 г. Октябрьским районным судом удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования и в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причастности обвиняемого к другим противоправным действиям.

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