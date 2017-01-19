6-летний мурманчанин из-за Минздрава остался без жизненно важного лекарства

Мурманск, , 18:19 — REGNUM



Жительница Мурманска пожаловалась на отсутствие дорогостоящего лекарства для своего шестилетнего сына, страдающего эпилепсией. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мурманском отделении Общероссийского народного фронта, несмотря на наличие бесплатного рецепта на жизненно необходимый препарат, женщине более месяца не удавалось получить его в аптеке при поликлинике.

«Препарат отсутствовал в связи с тем, что министерство здравоохранения региона не успело заключить контракт на его поставку, — пояснили в ОНФ. — Шестилетнему мальчику в поликлинике №4 Мурманска был выписан курс лекарств на три месяца, однако бесплатно препарат не отпускали, предлагая родителям приобрести его за свой счёт. В итоге это и пришлось сделать, поскольку только он может снять парциальные припадки. При этом мать ребенка отметила, что добиться возврата затраченных средств достаточно проблематично».

В мурманском Минздраве выразили готовность прокомментировать инцидент, но до настоящего времени ответ на официальный запрос ИА REGNUM в адрес редакции не поступало.

Напомним, это не первый случай в Мурманской области, когда нуждающимся отказывают в необходимом лекарственном обеспечении.

В частности, как сообщало ИА REGNUM, специалистами Мончегорской ЦРБ в период с января по июль 2016 года не выписывался рецепт на лекарственный препарат, предоставляемый бесплатно пациенту, у которого выявлено онкозаболевание.

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