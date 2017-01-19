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Жители Волхова оставались без электричества из-за повреждения кабеля на ГЭС

Происшествия
Без света оказались 18 тысяч человек, но уже начались подключения

Волхов, Ленинградская область, 18 Января 2017, 18:07 — REGNUM  В городе Волхов Ленинградской области без электричества 18 января остались 18 тысяч жителей. Это произошло в результате повреждения кабельной линии 10 кВ на участке от Волховской ГЭС до распределительной подстанции РП-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Ленинградская областная электросетевая компания» (ЛОЭСК).

Аварийное отключение в городе Волхов диспетчерская служба Восточного филиала ЛОЭСК зафиксировала в 15:35. В результате отключения без напряжения осталось 78 трансформаторных подстанций и без электроснабжения — порядка 18 000 человек.

Авария произошла в ремонтной схеме ЛОЭСК. Как отметили в пресс-службе электросетевой компании, так совпало, что специалисты в этом году проводят плановые работы по реконструкции электросетей города Волхова на РП-1. На месте работают ремонтные бригады ЛОЭСК.

Как заверили в энергокомпании, подключение потребителей будет осуществляться в оперативном порядке. К 17:00 уже было подключено 7 тысяч человек, а также социально важные объекты, включая водозабор и канализационно-насосные станции. В 17:27 электроснабжение Волхова было полностью восстановлено по резервной схеме.

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