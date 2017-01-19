Ром с метанолом: чем травят жителей Твери

Тверь, , 17:54 — REGNUM Алкоголь, который употребляла жительница Твери, позже скончавшаяся от отравления, изготовлен на основе метанола. Следователи нашли и задержали продавца фальсификата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 18 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января в тверскую больницу поступили две женщины с признаками отравления. Одна из них на следующий день скончалась. Как установили медики, причиной смерти стало отравление неустановленным веществом. Вторая женщина пришла в сознание, но остается в тяжелом состоянии, сообщили в СКР.

По данным следствия, накануне вечером женщины выпили алкогольную продукцию с этикетками рома Bacardi и виски Jack Daniel's.

Жидкость, которая содержалась в бутылке с этикетками рома Bacardi, была направлена на экспертизу, которая установила: напиток был изготовлен на основе метилового спирта (метанола) — опаснейшего яда, который в декабре этого года в Иркутске унес жизни более чем 70 человек.

Следователи и полицейские смогли в кратчайшие сроки установить, у кого женщины приобрели смертельный «элитный алкоголь», — им оказался 32-летний местный житель.

Сейчас он задержан, его допрашивают следователи.

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