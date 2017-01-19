В Рязани взорвался автомобиль: водитель госпитализирован

Рязань, , 17:36 — REGNUM На улице Свободы в Рязани примерно в 16:00 18 января взорвался автомобиль Suzuki Grand Vitara. За рулем автомобиля находилась девушка. Она госпитализирована.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. На фото, выложенном в одном из популярных пабликов, видно, что взрыв произошел под сиденьем водителя.

Как сообщает «Рязанский городской сайт», из-за ЧП было перекрыто движение по улице Маяковского. Сейчас на месте работают следователи-криминалисты, которые должны будут выяснить, из-за чего произошел взрыв.