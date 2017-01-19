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Нерадивый алтайский фермер погубил стадо коров

Происшествия
Голодавшее стадо умирало прямо на улицах села
Местный фермер закупил порядка 70 голов домашнего скота, но корм почему-то не привез
Иллюстрация: Вести-Алтай
Местный фермер закупил порядка 70 голов домашнего скота, но корм почему-то не привез

Барнаул, 18 Января 2017, 12:18 — REGNUM  Невероятный случай жестокого обращения с животными произошел в Новохарьковке — одном из сел Змеиногорского района Алтайского края. Как выяснили корреспонденты «Вестей», осенью местный фермер закупил порядка 70 голов домашнего скота, но корм почему-то не привез. Под Новый год дорогу на ферму замело. О гибели скота местные жители узнали, когда голодные коровы добрели до села в поисках пищи. На показанных «Вестями» кадрах видно, что ослабевшие животные умирали прямо на улицах.

По словам депутата Саввушинского сельсовета Змеиногорского района Галины Коршуновой, владелец даже не пытался их спасти. В телефонном интервью она отметила, что фермер этот ездит на «Лексусе», а тюк сена за 700 рублей купить для скотины не может.

Власти района обещают произвести очистку посёлка от трупов животных, а местное сельхозуправление готовит материалы по предпринимателю для прокуратуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года падеж стада истощенного скота (42 головы из 112-ти) имел место в Якутии. Породистых коров из СПЖК ТК «Сайдыы» оказалось нечем кормить по причине тяжелого финансового положения предприятия.

Ранее сообщалось о падеже скота в селе Хомустах Усть-Алданского района Якутии, где после зимовки в недостроенном коровнике погибли 15 животных. Причем, как выяснилось, коровник и скот принадлежал главе фермерского хозяйства Петру Сивцеву, который в 2015 году получил на конкурсной основе грант по федеральной программе развития семейных животноводческих ферм.

Читайте ранее в этом сюжете: В Якутии снова гибнут от истощения коровы: из 112 голов осталось 42

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Жестокое обращение с животными
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