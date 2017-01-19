СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе в Бийске

Барнаул, , 12:06 — REGNUM После взрыва на территории Бийского олеумного завода, в результате которого погиб один рабочий и трое получили травмы, возбуждено уголовное дело. Об этом 18 января сообщает управление СКР по Алтайскому краю.

Как пояснила старший помощник руководителя краевого СУ СКР по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова, в настоящее время происходят допросы свидетелей происшествия и лиц, отвечавших за порядок выполнения работ на объекте. Также следователи осмотрели место ЧП и изъяли необходимую документацию.

Уточняется, что взрыв на предприятии прогремел 17 января около 15 часов по местному времени. «В результате четверо работников предприятия получили травмы, один из которых впоследствии скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в одном из зданий ФКП «Бийский олеумный завод» прогремел при демонтаже фундамента оборудования. Рабочие с помощью пневмоинструмента осуществляли разбор конструкции, когда произошел хлопок с выбросом фрагментов фундамента.

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