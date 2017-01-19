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Один из рабочих, пострадавших от взрыва в Бийске, скончался

Происшествия
Подробности ЧП на Бийском олеумном заводе
ФКП «Бийский олеумный завод»
Иллюстрация: Официальный сайт ФКП «Бийский олеумный завод»
ФКП «Бийский олеумный завод»

Бийск, Алтайский край, 18 Января 2017, 09:15 — REGNUM  В больнице скончался дин из четырех рабочих, пострадавших накануне, 17 января, при при демонтаже фундамента оборудования в одном из зданий ФКП «Бийский олеумный завод». Об этом сегодня через официальный сайт предприятия известили работники завода. Из подробностей вчерашнего происшествия уточняется, что трагедия случилась в 15:02 (местн.): когда рабочие с помощью пневмоинструмента осуществляли демонтаж фундаментов, произошел «хлопок» с выбросом фрагментов фундамента.

Про место ЧП отмечено, что данное здание давно не эксплуатировали, — 20 лет назад оно принадлежало цеху по производству взрывчатых веществ, где производили октоген.

Работы по реконструкции проводились в соответствии с федеральной целевой программой на объектах ФКП «БОЗ» «Реконструкция для создания производства октогена». Поэтому оборудование там было обезврежено и демонтировано.

Между тем, в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю, отмечают, предприятие, где произошло ЧП, расположено на расстоянии более 1 км. от селитебной зоны. Разрушения конструкции здания не произошло, выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу не зафиксировано, опасности для населения нет. По данному факту создана комиссия, проводится расследование в установленном порядке.

Справка:

Федеральное казенное предприятие «Бийский олеумный завод» — одно из ведущих предприятий российской промышленности. Его история началась в 1950 году, когда Распоряжением председателя Совета министров СССР И.В. Сталина Министерству лесного хозяйства СССР и Министерству сельскохозяйственного машиностроения было дано поручение представить предложения по созданию в Алтайском крае завода по производству балиститных порохов и завода по производству взрывчатых веществ. В 1965 году завод был выделен из состава Бийского химического комбината как производитель бризантных взрывчатых веществ, серной кислоты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бийске на заводе по производству взрывчатки произошел взрыв

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