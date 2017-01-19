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В Бийске на заводе по производству взрывчатки произошел взрыв

Происшествия
Разрушений нет, причины ЧП устанавливаются
Взрыв
Niklas Freidwall
Взрыв

Бийск, Алтайский край, 17 Января 2017, 13:25 — REGNUM  В Алтайском крае четыре человека пострадали при взрыве на заводе по производству взрывчатки, сообщает RT.

По предварительным данным, взрыв произошел в цеху по производству взрывчатых веществ Бийского олеумного завода. В этот момент там шли ремонтные работы, в ходе которых могли сдетонировать отложения взрывчатки.

Разрушений нет, причины ЧП устанавливаются.

Читайте развитие сюжета: Один из рабочих, пострадавших от взрыва в Бийске, скончался

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