В Бийске на заводе по производству взрывчатки произошел взрыв
Разрушений нет, причины ЧП устанавливаются
Бийск, Алтайский край, 17 Января 2017, 13:25 — REGNUM В Алтайском крае четыре человека пострадали при взрыве на заводе по производству взрывчатки, сообщает RT.
По предварительным данным, взрыв произошел в цеху по производству взрывчатых веществ Бийского олеумного завода. В этот момент там шли ремонтные работы, в ходе которых могли сдетонировать отложения взрывчатки.
Разрушений нет, причины ЧП устанавливаются.
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