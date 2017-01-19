В Бийске на заводе по производству взрывчатки произошел взрыв

Бийск, Алтайский край, , 13:25 — REGNUM В Алтайском крае четыре человека пострадали при взрыве на заводе по производству взрывчатки, сообщает RT.

По предварительным данным, взрыв произошел в цеху по производству взрывчатых веществ Бийского олеумного завода. В этот момент там шли ремонтные работы, в ходе которых могли сдетонировать отложения взрывчатки.

Разрушений нет, причины ЧП устанавливаются.

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