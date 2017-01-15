Четверо подростков провалились под лед в Краснодарском крае

Краснодар, , 18:31 — REGNUM В Тимашевском районе Краснодарского края спасатели ведут поиски 4-х подростков, которые могли провалиться под лед реки Кирпили. Об этом ТАСС сообщили в Южном региональном центре МЧС.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 января, возле поселка Садовод. Первоначально спасателям поступил сигнал, что в реке Кирпили тонет ребенок 12−13 лет.

«Спасатели его (подростка) вытащили на берег, — сказал источник. — Ребенку на вид 12−13 лет и он рассказал, что с ним были еще 4 подростка его же возраста».

В настоящее время сотрудники специальных служб ведут поиски пропавших.