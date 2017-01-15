Под Тамбовом подросток зарубил свою семью на почве личной неприязни

Тамбов, , 16:06 — REGNUM Следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту жестокого убийства трех человек в одном из частных домов рабочего посёлка Сосновка. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что тела трех человек — 67-летняя женщина, ее 43-летний сын и 14-летняя внучка со следами насильственной смерти были обнаружены 14 января. По подозрению в убийстве был задержан 17-летний подросток — родственник погибших.

По версии следствия, ранним утром 14 января подросток зарубил своих спящих родственников топором. Следствие считает, что убийство было совершено на почве личной неприязни, вызванной семейными ссорами из-за бытовых вопросов.

Бабушка и сестра подростка скончались на месте, отец был госпитализирован, но вскоре скончался от ран. Подозреваемый подросток задержан. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух и более лиц»).