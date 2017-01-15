В Санкт-Петербурге в результате ДТП пострадали 8 человек
Авария произошла в воскресенье, 15 января, у дома 120 по Ленинскому проспекту
Санкт-Петербург, 15 Января 2017, 16:03 — REGNUM В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием 2-х пассажирских транспортных средств — автобуса и учебного троллейбуса. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального управления ГИБДД.
Авария произошла в воскресенье, 15 января, у дома 120 по Ленинскому проспекту. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 8 человек.
«Водитель автобуса маршрута №142 совершил столкновение с учебным троллейбусом», — уточнил источник.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины происшествия.
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