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В Екатеринбурге при странных обстоятельствах погиб 9-месячный ребенок

Происшествия
Идет доследственная проверка

Екатеринбург, 15 Января 2017, 13:29 — REGNUM  Шокирующая история произошла в Екатеринбурге — 9-месячный ребенок был обнаружен своей матерью под батареей центрального отопления в съемной комнате, где они проживали. Об этом сегодня, 15 января, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что 33-летняя мать ребенка и её 51-летний сожитель проживали вместе со своей 9-месячной дочерью. Как обычно, вечером 13 января семья укладывалась спать. Ребенок, как обычно, спал в одной кровати с родителями, так как средств на покупку детской кроватки у них не было.

Кровать стояла рядом с батареей центрального отопления. Между спальным местом и стеной с батареей женщина положила подушку.

Когда на утро мать и отец проснулись, они обнаружили свою 9-месячную дочь мёртвой под батареей центрального отопления с ожогами на теле.

По факту смерти девочки была начата доследственная проверка. Было установлено, что жилое помещение не было приспособлено для проживания маленького ребёнка: не было ни кроватки, ни места для игр. Отец девочки оказался нелегальным мигрантом. Его забрала полиция.

Эксперты установили, что девочка упала до 6 утра. По предварительным данным, ожоги ребенок получил уже после смерти. Будет проведено вскрытие.

Находились ли родители девочки в состоянии алкогольного опьянения перед сном, не уточняется.

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