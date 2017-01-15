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Сотрудник Росгвардии отразил нападение на служебный автомобиль в Петербурге

Происшествия
Нападение хулиганов на патрульную машину ОВО не осталось безнаказанным

Санкт-Петербург, 15 Января 2017, 13:42 — REGNUM  Сотруднику вневедомственной охраны Росгвардии по Василеостровскому району Санкт-Петербурга пришлось применить оружие для пресечения нападения группы злоумышленников на служебный автомобиль, прибывший на охраняемый объект. В результате один из нападавших был задержан. Об этом сегодня, 15 января, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ночь на 15 января в 01:53 поступил сигнал о сработавшей сигнализации на охраняемом объекте — квартире в доме 30/32 по Малому проспекту Васильевского острова. По тревоге туда прибыл наряд группы задержания ОВО Росгвардии, который обнаружил факт попытки проникновения в помещение — обе входные двери в квартиру открыты.

Тем временем к месту ЧП прибыли еще два наряда вневедомственной охраны, расставив служебные автомобили по периметру дома. Пока сотрудники группы задержания осматривали подъезд дома и прилегающую территорию, служебные автомобили привлекли внимание проходившей мимо шумной компании из шести человек.

Двое из них попытались повредить патрульный автомобиль, оторвали государственный номерной знак и сигнальное громкоговорящее устройство. Водитель одной из машин, прапорщик Росгвардии, потребовал прекратить хулиганство и оставаться на месте, однако злоумышленники решили скрыться во дворе соседнего дома.

«Преследуя злоумышленников, водитель группы задержания в соответствии с действующим законодательством применил табельное оружие, пистолет Макарова, сделав один выстрел вверх для подачи сигнала вызова помощи», — отметили в пресс-службе ГУ Росгвардии.

После этого один из хулиганов был задержан прапорщиком полиции и доставлен в территориальный отдел. Личность его соучастника устанавливается. Как отмечают в Росгвардии, сотрудник вневедомственной охраны применил оружие правомерно и за решительные и грамотные действия будет поощрен.

Тем временем сотрудники Росгвардии взяли под охрану вскрытую квартиру и связались с ее хозяином. Прибыв на место, владелец жилья подтвердил, что из квартиры ничего не пропало.

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