По факту смерти солиста Мариинского театра СКР ведет проверку

За день до смерти артист обращался к медикам, но не был госпитализирован

Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу заинтересовались причинами и обстоятельствами неожиданной смерти солиста оперной труппы Мариинского театра Эдуарда Цанга, скончавшегося 14 января в возрасте 37 лет. По факту случившегося начата доследственная проверка, сообщили сегодня в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Оперный певец 1979 года рождения умер в общежитии театра на улице Декабристов, неподалеку от Мариинского театра.

Как выяснили следователи, за день до трагедии, 13 января, Цанга обращался в медицинское учреждение в связи с плохим самочувствием, однако от госпитализации отказался.

«Днем 14 января 2017 года из-за ухудшения состояния здоровья ему была вызвана бригада скорой помощи однако, при проведении реанимационных мероприятий он скончался», — пояснили в ГСУ СКР непосредственные обстоятельства смерти артиста.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Солист оперной труппы Мариинского театра, заслуженный артист республики Коми, бас-баритон Эдуард Цанга получил музыкальное образование в Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки.

В 2000 году был принят в Академию молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой, а в 2008 году вошел в состав оперной труппы прославленного театра. В репертуаре артиста было более 30 крупных партий. В составе оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга гастролировал в Великобритании, Франции, Финляндии, Южной Корее, Японии и Германии.

Исполнил партию Леандра в постановке оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» на сцене Театро Реал (Мадрид), а также в Экс-ан-Провансе (Франция) и Люксембурге.

«Коллектив Мариинского театра приносит искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Цанги. Скорбим вместе с вами», — говорится в распространенном накануне сообщении пресс-службы театра.

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