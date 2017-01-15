В «Домодедово» АН-148 столкнулся с наземной техникой аэропорта

Домодедово, Московская область, , 12:04 — REGNUM В подмосковном аэропорту «Домодедово» самолет АН-148 «Саратовских авиалиний» столкнулся с наземным средством обслуживания воздушных судов. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Сообщается, что инцидент произошел накануне. Из-за ошибки руления самолет АН-148 выехал на техническую полосу движения и столкнулся с наземным погрузчиком.

На борту самолета находился 61 человек. Никто не пострадал.

Пассажиры были эвакуированы из самолета и отправились в Саратов следующим рейсом. Им пришлось задержаться в аэропорту на 2,5 часа.