Российский режиссер Кудряшов, впавший в кому в Таиланде, доставлен в Москву

На отдыхе в Таиланде он попал под гидроцикл

Москва, , 11:51 — REGNUM Российский режиссер Федор Кудряшов, впавший в кому после серьезной травмы, которую он получил на отдыхе в Таиланде, доставлен из Бангкока в Москву. Об этом сегодня, 15 января, пишут «Известия».

Сообщается, что Кудряшов был доставлен из Бангкока в Москву регулярным авиарейсом компании «Аэрофлот», на борту которого был организован отсек интенсивной терапии. Тайские врачи сообщили, что состояние Кудряшова остается стабильно тяжелым.

Напомним, российский режиссер получил черепно-мозговую травму во время отдыха в Паттайе в конце декабря минувшего года. Известно, что он попал под гидроцикл. В Таиланде Кудряшову были сделаны две операции.