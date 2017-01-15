По факту гибели семи человек в ДТП в Саратовской области заведено дело

Саратов, , 11:08 — REGNUM Авария в Саратовской области, в результате которой погибли семь человек, по предварительным данным произошла по вине водителя грузового автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По данным полиции, за рулём грузовика Volvo с полуприцепом находился гражданин 1984 года рождения. В ведомстве полагают, что двигаясь из Пензы в сторону Саратова, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущейся во встречном направлении автомашиной Toyota (минивен) под управлением гражданина 1970 года рождения. В результате столкновения обе машины съехали в кювет — погибли водитель и шесть пассажиров минивена.

СО ОМВД по Петровскому району возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель грузовика задержан — в результате освидетельствования признаков алкогольного опьянения не выявлено. Расследование продолжается.

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По данным местных СМИ, в машине Toyota находились рабочие из Киргизии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 15 января около 01:30 в районе с. Тарумовка Петровского района на 550 км дороги Нижний Новгород — Саратов. В результате ДТП водитель и шесть пассажиров машины Toyota от полученных травм скончались на месте.

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