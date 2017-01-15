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Кадыров: опасный террорист Имран Дацаев взят живым

Происшествия
Его допрашивают
Арест Арест

Грозный, 15 Января 2017, 10:01 — REGNUM  Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на территории республики задержан особо опасный преступник Имран Дацаев, который является членом бандформирования, координируемого боевиками террористической группировки «Исламской государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом Кадыров написал в своем Instagram.

Кадыров рассказал, что сперва Дацаев смог скрыться при проведении спецоперации в селе Гелдаган. Террорист был настигнут в районе площади «Минутка» во дворе торгового центра «Орбита» в Грозном.

Сотрудники полиции блокировали Дацаева и предложили ему сдаться. В ответ он метнул в них гранату. В итоге полицейским удалось взять террориста живым.

По словам Кадырова, Дацаев дает подробные показания, называет фамилии, источники приобретения оружия.

Также Кадыров сообщил, что ещё два члена террористической группы, пытавшиеся покинуть Северный Кавказ, были задержаны. Вскоре их доставят в Грозный.

Таким образом, бандформирование Дацаева полностью ликвидировано.

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