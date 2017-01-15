СМИ: причиной крушения самолёта EgyptAir MS804 мог стать iPhone

Каир, , 09:45 — REGNUM Причиной крушения пассажирского самолета авиакомпании EgyptAir, выполнявшего рейс MS804, в мае 2016 года над Средиземным морем мог стать смартфон iPhone 6S и планшет iPad mini. Об этом сегодня, 15 января, пишет Le Parisien со ссылкой на данные следствия.

Утверждается, что второй пилот положил свои гаджеты — iPhone 6S и планшет iPad mini, а также четыре флакона с парфюмерией на приборную панель возле одного из окон кабины A320. К таким выводам следователи пришли после изучения камер видеонаблюдения в аэропорту Парижа.

Именно из того места, где второй пилот положил гаджеты и флаконы, начали поступать автоматические сигналы о неполадках в кабине.

Основываясь на этих данных, следователи делают вывод, что есть некая «непрямая связь» между этими событиями. По одной из версий причиной неполадок мог стать перегрев и возгорание литиевых батарей устройств.

Напомним, пассажирский самолет, выполнявший рейс из Парижа в Каир, пропал с экранов радаров 19 мая над Средиземным морем в воздушном пространстве Египта. На борту самолета находились 66 человек. Обломки самолета через сутки были найдены на дне моря в 290 километрах к северу от Александрии.