По факту смертельного ДТП под Саратовом начата доследственная проверка

Погибли семь человек

Саратов, , 09:05 — REGNUM По факту гибели семи человек в дорожно-транспортном происшествии в Саратовской области начата доследственная проверка. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

Сообщается, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области начата доследственная проверка по факту гибели в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на участке автодороги на территории Петровского района, семи человек.

На место ДТП организован выезд следственно-оперативной группы, в состав которой вошли наиболее опытные следователи-криминалисты.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что на 550 км автотрассы Саратов — Нижний Новгород в районе села Тарумовка произошло столкновение автомобиля Volvo с полуприцепом с минивэном фирмы Toyota, в салоне которого находились шесть пассажиров.

От полученных травм водитель и пассажиры Toyota скончались до приезда машины скорой помощи.

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