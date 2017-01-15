Жертвами беспорядков в бразильской тюрьме стали 10 человек

Бразилиа, , 07:16 — REGNUM Заключенные одного из самых крупных исправительных учреждений Бразилии в штате Риу-Гранди-ду-Норти подняли бунт после того, как неизвестные перебросили на территорию тюрьмы оружие. Жертвами беспорядков уже стали 10 человек, сообщает Globo.

Сообщается, что все заключенные на территории тюрьмы на данный момент вышли из своих камер, большая их часть вооружены. Полицейские оцепили периметр территории, усилили охрану на входах и выходах. Полицейские ждут рассвета, чтобы начать операцию, пока же основной задачей правоохранителей является не допущение выхода вооруженных заключенных с территории тюрьмы.

«Вмешательство в настоящее время невозможно, — пояснил майор полиции Камило. — На данный момент все они свободны внутри и вооружены».

Согласно сообщению, сделанному ранее правительством штата, восстание началось около 17:00 субботы из-за выяснений отношений между заключенными двух бараков. Члены семей отбывающих наказание правонарушителей, не участвующих в борьбе преступных кланов, просят правительство о помощи. Группа жен заключенных прибыла к зданию тюрьмы и пыталась проникнуть на территорию, прорвав полицейский заслон, однако правоохранители не пустили их.

Напомним, вспышки насилия не являются редкостью в бразильских тюрьмах, в том числе из-за их переполненности. Так тюрьма штата Риу-Гранди-ду-Норти расчитана на 620 человек, однако в настоящее время наказание в ней отбывают около 1150 нарушителей.