Из-за непогоды в московских аэропортах отменены десятки рейсов
Москва, 15 Января 2017, 06:25 — REGNUM Опасные для авиаперелетов погодные условия в Москве и пригородах стали причиной для отмены и задержки десятков рейсов. Почти 40 вылетов отменено, еще несколько откладывается до улучшения ситуации, сообщает сервис Яндекс.Расписание.
Согласно информации онлайн-сервиса на 06:00, отменено 36 рейсов. Среди них шесть вылетов не состоялись из аэропорта Домодедово, остальные 30 из Шереметьево. Еще три рейса задержаны.
Ближе к утру 15 января из Домодедово отправлены шесть самолетов международного сообщения и один в Ямало-Ненецкий автономный округ.
Из Шереметьево вылетел один самолет сообщением Москва — Амстердам.
Диспетчерские службы ожидают улучшения метеоусловий. По данным синоптиков, снег, мокрый снег и ветер с порывами до 18 м/с сохранятся до 11:00 воскресенья, 15 декабря.
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